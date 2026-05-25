Израильские спасатели вылетели в Вену на поиски пропавшего 80-летнего израильтянина

В Вену вылетела профессиональная поисковая группа компании Magnus для поиска 80-летнего Меира Фурмана, пропавшего без вести в минувшие выходные. Об этом пишет «Исраэль а-Йом».

В последнюю пятницу Фурман спонтанно вылетел в Австрию, не объяснив семье причину поездки. При себе у него были только паспорт и небольшая сумма наличных. Он не взял с собой ни мобильный телефон, ни банковскую карту.

В субботу вечером он позвонил жене с чужого телефона, но не смог объяснить, где находится. С тех пор связь с ним прервалась. По имеющимся данным, Фурман страдает нарушениями памяти и ориентации.

Как пишет Ynet, жена и дочь Фурмана уже находятся в Вене. В поисках также участвуют около 100 добровольцев из местной еврейской общины, сотни членов молодежного движения «А-Шомер а-Цаир», австрийская полиция и израильский МИД.