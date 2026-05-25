 

Израильские спасатели вылетели в Вену на поиски пропавшего 80-летнего израильтянина

25.05.2026, 16:30, Разное
  Поддержать в Patreon

В Вену вылетела профессиональная поисковая группа компании Magnus для поиска 80-летнего Меира Фурмана, пропавшего без вести в минувшие выходные. Об этом пишет «Исраэль а-Йом».

В последнюю пятницу Фурман спонтанно вылетел в Австрию, не объяснив семье причину поездки. При себе у него были только паспорт и небольшая сумма наличных. Он не взял с собой ни мобильный телефон, ни банковскую карту.

В субботу вечером он позвонил жене с чужого телефона, но не смог объяснить, где находится. С тех пор связь с ним прервалась. По имеющимся данным, Фурман страдает нарушениями памяти и ориентации.

Как пишет Ynet, жена и дочь Фурмана уже находятся в Вене. В поисках также участвуют около 100 добровольцев из местной еврейской общины, сотни членов молодежного движения «А-Шомер а-Цаир», австрийская полиция и израильский МИД.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

25.05 / В Ливии заблокирован направлявшийся на прорыв блокады Газы «конвой Сумуд»

25.05 / Первый за много лет богословский трактат Папы Римского посвящен ИИ и «справедливости» войн

25.05 / Россиянам, знающим 1000 и больше иностранных слов, придётся встать на учёт

25.05 / Шакалы в XXI веке использовали человека как щит для заселения Европы

25.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1552-й день войны

25.05 / Будущее коммуникации: что останется человеку, когда алгоритмы выучат языки

25.05 / Трамп — присоединение мусульманских стран к «Соглашениям Авраама» является частью сделки с Ираном

25.05 / МИД РФ угрожает «системными ударами по украинскому ВПК в Киеве» и предлагает бежать иностранцам

25.05 / Жителя Иваново, купившего африканского слона, чиновники оштрафовали на 500 тысяч рублей, поскольку «не знали, что это законно»

25.05 / Первый гонконгский астронавт отправился в космос на борту китайской миссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике