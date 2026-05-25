Энтузиаст собрал действующего робота WALL-E из LEGO — и вооружил его тазером

Ютубер Crostplay2 превратил официальный набор LEGO WALL-E в полностью функционального робота с дистанционным управлением. Он добавил движение, анимацию, звуковые эффекты — и даже мини-электрошокер, сохранив внешний вид культового персонажа Pixar. Сборка заняла долгие 6 месяцев, но результат того стоил. Модернизированный WALL-E использует микроконтроллер ESP32, а управляется через контроллер PlayStation 4 по Bluetooth. Создатель предпочел геймпад PS4 из-за встроенных кнопок, тачпада и датчиков движения. Настройка контроллера оказалась одной из самых сложных частей — блогер имел только базовые навыки программирования.

Превращение модели в движущегося робота потребовало не просто добавления электроники. Стандартные детали LEGO не предназначены для сопряжения с моторами, поэтому пришлось проектировать 3D-печатные крепления и совместимые шестерни. Готовая система использует танковое рулевое управление от двух моторов: нажатие курка R2 двигает обе гусеницы вперед, а джойстик независимо управляет левым и правым движением. В процессе тестирования сгорело около десяти плат из-за обратного тока при загрузке прошивки. Crostplay2 решил проблему добавлением изолирующего переключателя.

Микросервоприводы внутри WALL-E управляют руками, люком, движением головы и глаз. Оригинальное LEGO-соединение шеи Crostplay2 заменил на самодельный двухстержневой механизм. Маленький дисплей в груди, работающий на дополнительном Arduino Mini, воспроизводит анимацию зарядки. Через тачпад можно запустить аудиоклипы из фильма. Также добавлены NeoPixel-светодиоды в фары и задние фонари. Вдобавок ко всему Crostplay2 установил миниатюрный электрошокер на 2000 вольт — теперь робот используется в коротких видео для соцсетей, где прожигает различные предметы. Публичного руководства по сборке пока нет, но видео достаточно подробно описывает электронику, программирование и механику для желающих повторить.

Источник — Crostplay2