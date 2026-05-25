Первый гонконгский астронавт отправился в космос на борту китайской миссии

Гонконг впервые представил своего астронавта в китайской космической миссии: 43-летняя Ли Цзяин отправилась на орбиту на корабле «Шэньчжоу-23» в составе экипажа из трех человек, пишет BBC. Полет стартовал вечером в 24 мая, а спустя несколько часов корабль успешно пристыковался к китайской станции «Тяньгун». Ли – сотрудница полиции и мать троих детей, отвечает за научную полезную нагрузку миссии. Один из участников экспедиции проведет на орбите целый год в рамках важного эксперимента, однако кто именно останется на станции дольше остальных, власти объявят позже.

Запуск стал очередным этапом масштабной космической программы Китая, который намерен отправить человека на Луну к 2030 году. На этом фоне усиливается и соперничество с США, планирующими пилотируемую высадку на Луну уже к 2028 году. Среди задач миссии – исследование влияния микрогравитации на организм человека. Вместе с Ли в экспедицию отправились космический инженер Чжу Янчжу и бывший военный летчик Чжан Чжиюань, обоим по 39 лет.

Ракета Long March 2-F стартовала из пустыни Гоби под аплодисменты и китайские флаги тысяч зрителей. Глава администрации Гонконга Джон Ли назвал участие Ли Цзяин в миссии «историческим событием». Сама астронавт призналась, что вдохновилась примером Ян Ливэя – первого китайца, побывавшего в космосе. По словам Ли, она решила воспользоваться редкой возможностью и попробовать свои силы.