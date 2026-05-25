 

Россиянам, знающим 1000 и больше иностранных слов, придётся встать на учёт

25.05.2026, 18:19, Разное
В министерстве внутренних дел РФ утвердили новый регламент постановки на профилактический учёт граждан, чей лексический запас на иностранных языках составляет 1000 слов или больше. Как пояснили в ведомстве, мера направлена на «упреждение бесконтрольного распространения чуждых смысловых конструкций и выявление лиц, потенциально подверженных влиянию зарубежных идеологий».

Для реализации закона на базе районных отделов полиции создадут лингвистические комиссии, которые будут проводить принудительное тестирование граждан. Особый акцент сделают на выявлении скрытых билингв: к подозрительным признакам относятся использование наречия «окей», привычка напевать песни ABBA в душе и необъяснимая способность правильно произносить название бренда Nike. После регистрации полиглоту присвоят статус носителя альтернативной семантики и выдадут предписание раз в квартал отмечаться у участкового.

«Тысяча слов – это уже серьёзно, это уровень, на котором формируется альтернативное сознание, пропитанное враждебными идеологиями. Если человек знает, как звучит «свобода» на трёх языках, у него в голове возникает нездоровая палитра смысловых оттенков», – пояснили в департаменте общественного контроля МВД.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

