 

Трамп — присоединение мусульманских стран к «Соглашениям Авраама» является частью сделки с Ираном

25.05.2026, 17:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social заявление, в котором назвал присоединение арабских и мусульманских стран к «Соглашениям Авраама» обязательным условием ядерной сделки с Ираном. «Я требую, чтобы все страны в обязательном порядке немедленно подписали «соглашения Авраама», – написал Трамп, поручив своим представителям проконтролировать этот процесс.

Трамп перечислил страны, от которых ожидает подписания: Саудовская Аравия, Катар, Пакистан, Турция, Египет и Иордания, отметив, что ОАЭ и Бахрейн уже являются участниками соглашений.

По словам президента США, процесс должен начаться с Саудовской Аравии и Катара, а остальные должны последовать за ними. Тех, кто откажется, Трамп пригрозил исключить из сделки по Ирану, назвав отказ «проявлением дурных намерений».

Трамп также заявил, что в случае подписания Ираном соглашения с США Тегеран тоже мог бы присоединиться к «Соглашениям Авраама». При этом он предупредил, что альтернативой сделке станет «возобновление военных действий с еще большей силой».

Отметим, что днем ранее журналист Барак Равид в своей статье, опубликованной сайтом «Мако», сообщил, что в ходе телефонной конференции в субботу Трамп потребовал от лидеров мусульманских стран присоединиться к «Соглашениям Авраама». Источник журналиста заявил, что лидеры Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, не имеющие дипломатических отношений с Израилем, были застигнуты врасплох этим требованием. «На линии воцарилась тишина, и Трамп пошутил, спросив, все ли еще на связи», – рассказал один из американских чиновников.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

25.05 / В Ливии заблокирован направлявшийся на прорыв блокады Газы «конвой Сумуд»

25.05 / Первый за много лет богословский трактат Папы Римского посвящен ИИ и «справедливости» войн

25.05 / Россиянам, знающим 1000 и больше иностранных слов, придётся встать на учёт

25.05 / Шакалы в XXI веке использовали человека как щит для заселения Европы

25.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1552-й день войны

25.05 / Будущее коммуникации: что останется человеку, когда алгоритмы выучат языки

25.05 / МИД РФ угрожает «системными ударами по украинскому ВПК в Киеве» и предлагает бежать иностранцам

25.05 / Израильские спасатели вылетели в Вену на поиски пропавшего 80-летнего израильтянина

25.05 / Жителя Иваново, купившего африканского слона, чиновники оштрафовали на 500 тысяч рублей, поскольку «не знали, что это законно»

25.05 / Первый гонконгский астронавт отправился в космос на борту китайской миссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике