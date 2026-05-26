 

ВСУ — ночью перехвачены 111 из 122 БПЛА. МО РФ — сбиты 59 беспилотников

26.05.2026, 8:00, Разное
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 26 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине две баллистические ракеты «Искандер-М» и 122 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 111 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания двух ракет и 9 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падения фрагментов в 3 локациях. Причинен ущерб в Одесской, Черниговской и Полтавской областях. Есть пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 26 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 59 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

