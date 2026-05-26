«Купол жары» — температура в Западной Европе бьет рекорды

Пришедший из Африки горячий воздух стал причиной рекордной для мая жары, зафиксированной в Западной Европе. Явление получило название «купол жары», ученые заявляют, что одной из его причин стало человеческая деятельность.

25 мая стало самым жарким майским днем в Великобритании за всю историю измерений. На юге Лондона температура достигла 34,8 градусов Цельсия. Майский рекорд был установлен и во Франции. Здесь сообщается о двух жертвах – речь идет о людях, занимавшихся спортом.

В Испании в ближайшие дни температура воздуха достигнет 38 градусов. В Италии из-за жары введены ограничения для тех, кто работает на открытом воздухе. Отметим, что в этих странах находятся миллионы туристов, большую часть времени проводящие именно на открытом воздухе.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню провел несколько дней назад заседание правительства, на котором обсуждалась готовность к волне жары. Правительству Великобритании был передан отчет экспертов, в котором отмечается, что страна была построена для климата, которого больше не существует.