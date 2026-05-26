 

В Австралии из-за падения десятков беспилотников приостановлен фестиваль Vivid Sydney

26.05.2026, 11:30, Разное
В Австралии приостановлен трехнедельный световой фестиваль Vivid Sydney, который ежегодно проводится в сиднейской гавани. Из-за технических неполадок около 90 беспилотников упало в воду, пишет BBC.

«В ходе шоу, состоявшегося вечером 25 мая, у Skymagic произошел технический сбой, в результате которого в воду упали 89 дронов. Причиной стало непредвиденное изменение радиочастоты во время взлета», — сообщила компания Skymagic, проводившая представление.

Организаторы фестиваля сообщили, что будет проведена полная оценка ситуации с участием правительственных ведомств. Только после нее будет принято решение о дальнейшем его ходе.

Vivid Sydney проводится с 2009 года и называет себя самым крупным фестивалем света, музыки, идей и еды в западном полушарии. Он традиционно привлекает тысячи зрителей, среди которых множество туристов.

