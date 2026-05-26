 

Глобальное потепление заставило пингвинов размножаться раньше

26.05.2026, 12:34, Разное
  Поддержать в Patreon

Шпицбергенские Rangifer tarandus platyrhynchus — представители самого северного, мелкого и коротконогого подвида северных оленей, эндемичного для островов архипелага Шпицберген. Это крупнейшие из сухопутных млекопитающих, постоянно живущие на столь высоких широтах, не слишком далеко от Северного полюса. Они обитают здесь уже несколько тысяч лет и великолепно адаптировались к экстремальным условиям, однако в последние годы из-за глобальных изменений климата им приходится привыкать к совершенно новым условиям.

 

Так, в статье, опубликованной в журнале Ecosphere, Браге Хансен (Brage Hansen) и его коллеги из Норвежского университета наук и технологий в Тронхейме сообщают о неожиданных переменах в диете северных оленей Шпицбергена. Поначалу авторы заметили животных, питающихся непосредственно на берегу океана, что для них весьма необычно. Отобрав образцы фекалий, ученые подтвердили свои догадки: в них обнаружились изотопы серы, углерода и азота, характерные для водорослей — прежде всего ламинарий, «морской капусты», растущей здесь в изобилии.

 

По-видимому, расширение диеты северных оленей Шпицбергена связано со стремительным потеплением и увлажнением климата этих островов. Повышенная температура и влажность приводят к возникновению на снегу плотной и твердой корки льда, из-за которой животным становится затруднительно добираться до обычных мхов, лишайников и растений. Подобные «запертые льдами» пастбища нередко приводят к серьезным колебаниям популяций северных оленей и вынуждают их совершать особенно далекие миграции. Однако жителям Шпицбергена такие переходы недоступны, что и заставило их восполнять часть недостающей пищи из нового источника — моря. 

 

Расширение «ледяных полей» Шпицбергена ученые подтвердили по данным спутниковых наблюдений. Вместе с тем они подчеркивают, что переход оленей на водоросли нельзя назвать полным. Они не способны выжить целиком на такой диете и каждый день перемещаются между доступными пастбищами внутри островов и берегом, полным ламинарий. Кроме того, животным еще предстоит адаптировать свое пищеварение к этой непривычной, исключительно соленой пище.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

26.05 / Глава МИД Ирландии — закон о санкциях против поселений должен быть принят в ближайшие недели

26.05 / Биогенератор из соли и желатина эффективно извлекает энергию из чистого воздуха

26.05 / В «Роскосмосе» заявили, что даже первые колонизаторы Марса будут терпеть отключения горячей воды летом

26.05 / Самоходная гаубица RCH-155 на базе компактного БТР Boxer усилит британскую армию

26.05 / Cybercab от Tesla стал рекордсменом по эффективности среди электромобилей

26.05 / Стартап вместо дипломной работы: как вузы стали первой площадкой для предпринимателей

26.05 / Растяжение слоев позволило управлять свойствами наноматериалов без химических добавок

26.05 / «Это не для прессы»: Нетаньяху объяснил своё появление с папкой с надписью «Прогрев гоев» на встрече с послом США

26.05 / В Россию впервые залетел индийский аист марабу

26.05 / За сутки полиция сорвала 120 подпольных кинопоказов «Минотавра» Звягинцева в Москве, Петербурге, Краснодаре и Омске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике