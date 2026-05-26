Глобальное потепление заставило пингвинов размножаться раньше

Шпицбергенские Rangifer tarandus platyrhynchus — представители самого северного, мелкого и коротконогого подвида северных оленей, эндемичного для островов архипелага Шпицберген. Это крупнейшие из сухопутных млекопитающих, постоянно живущие на столь высоких широтах, не слишком далеко от Северного полюса. Они обитают здесь уже несколько тысяч лет и великолепно адаптировались к экстремальным условиям, однако в последние годы из-за глобальных изменений климата им приходится привыкать к совершенно новым условиям.

Так, в статье, опубликованной в журнале Ecosphere, Браге Хансен (Brage Hansen) и его коллеги из Норвежского университета наук и технологий в Тронхейме сообщают о неожиданных переменах в диете северных оленей Шпицбергена. Поначалу авторы заметили животных, питающихся непосредственно на берегу океана, что для них весьма необычно. Отобрав образцы фекалий, ученые подтвердили свои догадки: в них обнаружились изотопы серы, углерода и азота, характерные для водорослей — прежде всего ламинарий, «морской капусты», растущей здесь в изобилии.

По-видимому, расширение диеты северных оленей Шпицбергена связано со стремительным потеплением и увлажнением климата этих островов. Повышенная температура и влажность приводят к возникновению на снегу плотной и твердой корки льда, из-за которой животным становится затруднительно добираться до обычных мхов, лишайников и растений. Подобные «запертые льдами» пастбища нередко приводят к серьезным колебаниям популяций северных оленей и вынуждают их совершать особенно далекие миграции. Однако жителям Шпицбергена такие переходы недоступны, что и заставило их восполнять часть недостающей пищи из нового источника — моря.

Расширение «ледяных полей» Шпицбергена ученые подтвердили по данным спутниковых наблюдений. Вместе с тем они подчеркивают, что переход оленей на водоросли нельзя назвать полным. Они не способны выжить целиком на такой диете и каждый день перемещаются между доступными пастбищами внутри островов и берегом, полным ламинарий. Кроме того, животным еще предстоит адаптировать свое пищеварение к этой непривычной, исключительно соленой пище.