 

Путин подписал закон, позволяющий ему вторгаться в другие страны для «защиты российских граждан»

26.05.2026, 12:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий его полномочиями использовать вооруженные силы для защиты российских граждан от преследований за рубежом. Он был принят Государственной думой 13 мая.

Закон может применяться в случае ареста, удержания, уголовного или иного преследования граждан РФ по решениям иностранных или международных органов, компетенцию которых РФ не признает. Кроме того, органы государственной власти РФ будут обязаны принимать необходимые меры по защите таких граждан в рамках своих полномочий.

25 мая газета «Известия» процитировала официального представителя министерства иностранных дел РФ, сообщившего, что РФ обирается обратиться в Международный суд ООН, поскольку «страны Прибалтики отказываются прекратить политику ущемления прав русских».

«Попытки РФ урегулировать разногласия путем переговоров с Латвией, Литвой и Эстонией оказались безрезультатными. Власти республик последовательно запрещают использование русского языка, переписывают историю и преследуют несогласных», – заявил представитель МИД.

«За последние годы гонения значительно возросли. В странах, и ранее не отличавшихся соблюдением прав людей разных национальностей, произошел резкий всплеск русофобии, культивируемой на государственном уровне», – утверждают на Смоленской площади.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

26.05 / Глава МИД Ирландии — закон о санкциях против поселений должен быть принят в ближайшие недели

26.05 / Биогенератор из соли и желатина эффективно извлекает энергию из чистого воздуха

26.05 / В «Роскосмосе» заявили, что даже первые колонизаторы Марса будут терпеть отключения горячей воды летом

26.05 / Самоходная гаубица RCH-155 на базе компактного БТР Boxer усилит британскую армию

26.05 / Cybercab от Tesla стал рекордсменом по эффективности среди электромобилей

26.05 / Стартап вместо дипломной работы: как вузы стали первой площадкой для предпринимателей

26.05 / Растяжение слоев позволило управлять свойствами наноматериалов без химических добавок

26.05 / «Это не для прессы»: Нетаньяху объяснил своё появление с папкой с надписью «Прогрев гоев» на встрече с послом США

26.05 / В Россию впервые залетел индийский аист марабу

26.05 / За сутки полиция сорвала 120 подпольных кинопоказов «Минотавра» Звягинцева в Москве, Петербурге, Краснодаре и Омске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике