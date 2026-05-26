Столкновение поезда со школьным автобусом в Бельгии, есть погибшие

Несколько человек погибли в бельгийском городе Бюггенхаут при столкновении поезда с микроавтобусом, перевозившим школьников. Об этом пишет VRT News со ссылкой на официальные источники.

По данным полиции, в транспортном средстве находилось девять человек: водитель, сопровождающий и семь детей, большинство из которых – учащиеся средней школы. Речь идет об учениках с особыми нуждами.

«Столкновение произошло на переезде в 8:08 утра. Согласно камерам наблюдения, шлагбаум был опущен, горели красные сигналы. Мы не знаем, что стало причиной происшествия. Это установят полиция и прокуратура», – сообщил представитель железнодорожной компании Томас Бейкен.