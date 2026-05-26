Шейх сделал бесплатными все магазины Петербурга на время проведения ПМЭФ

Катарский шейх Фейсал бен Касим аль-Тани опубликовал на своём YouTube-канале обращение ко всем участникам Петербургского экономического форума и жителям Северной столицы.

Бизнесмен назвал Санкт-Петербург «городом с лучшими музеями в мире» и заранее попросил у горожан прощения за «возможные неудобства, с которыми столкнутся люди во время форума». В качестве компенсации Фейсал бен Касим аль-Тани объявил о проведении беспрецедентной акции – с 3 по 6 июня каждый петербуржец сможет бесплатно получить товары в любом магазине города на сумму до 10 тысяч рублей.

«Я понимаю, сколько хлопот вам доставляет вся эта суета. Поэтому считаю необходимым покрыть издержки за счёт собственных средств. В пределах 10 тысяч рублей любой житель города сможет купить то, что он хочет», – сказал шейх.

Фейсал бен Касим аль-Тани уже открыл счёт в одном из крупнейших российских банков и перевёл на него миллиард долларов США (порядка 71 миллиарда рублей по курсу ЦБ на 25 мая). Именно эти средства будут использованы для оплаты покупок жителей Северной столицы по время ПМЭФ.

