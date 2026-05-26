Госдума приняла закон об аресте имущества покинувших страну россиян, выступающих против властей

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект, разрешающий накладывать арест на имущество покинувших страну россиян, выступивших против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности РФ.

Как пишет The Moscow Times, в списке – «дискредитация» ВС РФ, участие в «нежелательных организациях», нарушение порядка деятельности «иноагента», призывы к санкциям, злоупотребление свободой массовой информации, распространение экстремистских материалов, отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй Мировой войне.

Закон позволяет арестовывать имущество вне зависимости от суммы наложенного штрафа – за минимальную сумму можно лишиться квартиры. Дела будут рассматриваться в отсутствии обвиняемого: фигуранту дела назначат государственного защитника и уведомят о решении суда по почте. Закон должен вступить в силу 1 сентября 2026 года.

«Имеются яркие примеры, свидетельствующие о том, что на территориях иностранных государств различными общественными лидерами и активистами осуществляется деятельность, направленная против интересов Российской Федерации», – отмечается в сопроводительной записке.

Инициатором закона выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Релокант, который на деньги западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должен осознавать, что ему придется за это ответить», – заявил он накануне.