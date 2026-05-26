 

«Это не для прессы»: Нетаньяху объяснил своё появление с папкой с надписью «Прогрев гоев» на встрече с послом США

26.05.2026, 16:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден давать объяснения после того, как фотографы запечатлели его входящим в кабинет американского посла с рабочей папкой, на лицевой стороне которой маркером было написано «Прогрев гоев» на русском языке. Глава правительства заявил, что на самом деле эту надпись сделал его помощник, применив «внутреннюю, не всем понятную терминологию».

«Здесь речь идёт исключительно о внутриведомственном сленге. Фраза означает – плановое информационное взаимодействие с зарубежными партнёрами. Ничего больше и ничего меньше. Не для прессы и уж точно не для общественного обсуждения», – сказал он журналистам.

В канцелярии премьера уточнили, что злополучная папка содержала график публичных выступлений и перечень тем, рекомендованных к обсуждению с американскими СМИ для создания благоприятного фона вокруг совместных проектов. По словам пресс-секретаря, слово «прогрев» – калька с английского «warming-up» и используется в значении «подготовка аудитории», а сокращение «гои» расшифровывается как «главные официальные (имеются в виду чиновники – прим.) иностранцы». В аппарате также пообещали впредь маркировать папки исключительно на иврите.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

26.05 / Глава МИД Ирландии — закон о санкциях против поселений должен быть принят в ближайшие недели

26.05 / Биогенератор из соли и желатина эффективно извлекает энергию из чистого воздуха

26.05 / В «Роскосмосе» заявили, что даже первые колонизаторы Марса будут терпеть отключения горячей воды летом

26.05 / Самоходная гаубица RCH-155 на базе компактного БТР Boxer усилит британскую армию

26.05 / Cybercab от Tesla стал рекордсменом по эффективности среди электромобилей

26.05 / Стартап вместо дипломной работы: как вузы стали первой площадкой для предпринимателей

26.05 / Растяжение слоев позволило управлять свойствами наноматериалов без химических добавок

26.05 / В Россию впервые залетел индийский аист марабу

26.05 / За сутки полиция сорвала 120 подпольных кинопоказов «Минотавра» Звягинцева в Москве, Петербурге, Краснодаре и Омске

26.05 / Госдума приняла закон об аресте имущества покинувших страну россиян, выступающих против властей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике