«Это не для прессы»: Нетаньяху объяснил своё появление с папкой с надписью «Прогрев гоев» на встрече с послом США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был вынужден давать объяснения после того, как фотографы запечатлели его входящим в кабинет американского посла с рабочей папкой, на лицевой стороне которой маркером было написано «Прогрев гоев» на русском языке. Глава правительства заявил, что на самом деле эту надпись сделал его помощник, применив «внутреннюю, не всем понятную терминологию».

«Здесь речь идёт исключительно о внутриведомственном сленге. Фраза означает – плановое информационное взаимодействие с зарубежными партнёрами. Ничего больше и ничего меньше. Не для прессы и уж точно не для общественного обсуждения», – сказал он журналистам.

В канцелярии премьера уточнили, что злополучная папка содержала график публичных выступлений и перечень тем, рекомендованных к обсуждению с американскими СМИ для создания благоприятного фона вокруг совместных проектов. По словам пресс-секретаря, слово «прогрев» – калька с английского «warming-up» и используется в значении «подготовка аудитории», а сокращение «гои» расшифровывается как «главные официальные (имеются в виду чиновники – прим.) иностранцы». В аппарате также пообещали впредь маркировать папки исключительно на иврите.

