Биогенератор из соли и желатина эффективно извлекает энергию из чистого воздуха

Сводная группа ученых из британских университетов разработала новую конструкцию генератора энергии из влаги, в которой используются только дешевые и безопасные компоненты. Она должна прийти на смену существующим моделями, построенным с использованием полимеров и синтетических материалов. Такой реактор будет не только безопасен для окружающей среды – он еще и самостоятельно биоразлагается после выполнения задачи.

Принцип действия нового генератор основан на создании потока ионов внутри материала, который активно поглощает влагу из воздуха. Движение ионов порождает электрический ток — пусть и с весьма скромными характеристиками. Центральным элементом является поглощающий материал – у него должна быть особая структура, которая не просто намокает во влажном воздухе, а разделяет водяной пар на ионы. Поэтому первые версии генераторов и создавались из синтетических материалов со сложным составом.

Британские ученые использовали для этой цели раствор из желатина и соли – по мере высыхания он самоупорядочивается в трехслойный массив. Эффективность поглощения влаги у этого материала настолько высока, что оно реагирует даже на появление поблизости живого существа, с кожи которого испаряется влага. Причем без прямого контакта – такой генератор служит эффективным детектором влажности, потому что при ее появлении электричество в системе начинает вырабатываться само собой.

Малые параметры конструкции позволяют использовать в качестве источника энергии испарения человеческого тела или выдыхаемый воздух. И на основе этого делать разные датчики — например, анализировать дыхание или распознавать речь. Также, генераторы из желатина и соли можно безопасно использовать в пищевом производстве и выращивании продуктов питания, что зачастую происходит с использованием большого количества воды – естественная влажность станет источником энергии.Источник — Nano Energy