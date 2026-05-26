 

Глава МИД Ирландии — закон о санкциях против поселений должен быть принят в ближайшие недели

26.05.2026, 19:00, Разное
Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти представила на рассмотрение правительства законопроект, запрещающий импорт товаров, произведенных в поселениях. Политик выразила надежду, что он будет утвержден еще в ходе нынешней сессии парламента, заканчивающейся в июле.

Ирландия – одна из наиболее враждебных Израилю стран Европы. Инициатива принятия закона была выдвинута еще в 2024 году. Первым государством ЕС, утвердившим подобный законопроект, стала Испания. Макэнти выразила надежду, что примеру последуют также Бельгия, Нидерланды и, возможно, Словения.

«Мы сторонники мирного решения. Но действия правительства Израиля, а, в особенности, эскалация насилия поселенцев на Западном берегу и насилие в Ливане, свидетельствуют, что они не намерены идти этим путем», – сказала глава внешнеполитического ведомства.

Многие депутаты призывают распространить санкции не только на товары, но и на услуги. В то же время бизнес-сообщество предупреждает, что это создаст неприемлемые условия для международных корпораций, расположивших в Дублине свои европейские штаб-квартиры. Несколько дней назад глава правительства Михол Мартин заявил, что такое расширение закона будет нереализуемым и нереалистичным.

Объем экспорта произведенных в Иудее и Самарии товаров в Ирландию составляет порядка 200000 евро. В первую очередь речь идет о сельскохозяйственной продукции.

