Cybercab от Tesla стал рекордсменом по эффективности среди электромобилей

Tesla установила рекорд эффективности для электромобилей — но достигла этого с помощью автомобиля, который нарушает почти все каноны современного дизайна. Двухместный беспилотный Cybercab, предназначенный для сервисов такси, прошел сертификацию с показателем 165 ватт-часов на милю, что делает его самым энергоэффективным среди серийных электрокаров. Ближайший конкурент — Air Pure от Lucid — расходует приблизительно на 28 % больше энергии в расчете на милю.

Инженеры отказались в Cybercab практически от всего, что связано с управлением человеком: здесь нет руля, нет педалей, нет возможности для водителя взять контроль. Остается компактная двухместная капсула, созданная для одной цели: максимально эффективно перевозить людей. Аккумулятор емкостью менее 50 киловатт-часов меньше, чем у большинства современных электромобилей, а кузов сужается к задней части. Именно эти конструктивные решения обеспечивают большую часть эффективности.

Традиционные электромобили, даже такие эффективные, как Tesla Model 3 или Hyundai Ioniq 6, должны балансировать между производительностью, безопасностью, пространством для пассажиров и удобством. Они несут дополнительный вес от усиления конструкции, органов управления и многоместных конфигураций. Cybercab — совершенно иная категория автомобиля, специализированный инструмент для определенной бизнес-модели.

Tesla заявляет, что Cybercab будет стоить около 30 000 долларов, и упрощенный дизайн — ключ к достижению этой цены. Производство модели началось в Техасе в апреле, ожидается постепенный рост выпуска. Однако полностью беспилотное вождение без контроля человека все еще не реализовано, а текущие системы Tesla под наблюдением операторов имеют уровень аварийности примерно в четыре раза выше, чем у людей-водителей.

Источник — Electrek