 

Взрыв на целлюлозно-бумажном комбинате в штате Вашингтон — есть погибшие

26.05.2026, 22:00, Разное
Около 07:15 на целлюлозно-бумажном комбинате в Лонгвью (штат Вашингтон) взорвался резервуар с химическим раствором. Associated Press сообщает, что в результате взрыва есть погибшие.

Точное число жертв не раскрывается до уведомления родственников всех погибших.

Ряд пострадавших получили ожоги и отравления при вдыхании токсичных веществ. Резервуар содержал так называемый «белый щелок» – едкий раствор на основе гидроксида натрия и сульфида натрия, используемый в производстве крафт-бумаги.

Пожарная служба квалифицировала произошедшее как «происшествие с множеством пострадавших». На место прибыли около 40 пожарных и парамедиков, а также региональная группа по химической безопасности.

На заводе, производящем упаковочные материалы, работают около тысячи человек.

Власти заявили, что угрозы для жителей города нет.

