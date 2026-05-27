 

Новый закон штата Нью-Йорк обеспечивает защиту религиозных учреждений, в том числе еврейских

27.05.2026, 4:30, Разное
В штате Нью-Йорк утвержден закон, объявляющий уголовным правонарушением преследование и запугивание людей, входящих в религиозные учреждения и частные религиозные школы или выходящих из них.

Закон устанавливает буферную зону в 50 футов – около 15 метров – вокруг синагог, церквей, мечетей, йешив и других религиозных учебных заведений. Нарушителям может грозить до 90 дней тюрьмы и штраф до 500 долларов.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул поддержала закон, заявив, что каждый житель штата должен иметь возможность входить в свой молитвенный дом и исповедовать свою религию без страха.

По данным New York Post, инициатива была продвинута на уровне штата после того, как мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани наложил вето на аналогичный муниципальный законопроект. Закон будет напрямую применяться и на территории города Нью-Йорка.

