В борьбе за власть над осиным гнездом семью спасли самые работящие осы

У многих социальных животных, от пчел до сурикатов, размножаться имеет право только одна доминантная самка. В случае ее гибели группе требуется новый лидер. У некоторых видов преемственность проходит мирно, по жестким правилам (например, власть переходит к самой старшей особи). У других победителя определяет исход агрессивной борьбы. Чаще всего война за власть приводит к тому, что все члены колонии бросают ухаживать за потомством, и семья погибает. Однако у тропической бумажной осы Polistes canadensis смена королевы сопровождается жестокими драками, но колония при этом выживает.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Animal Behaviour, изучили дикие гнезда ос в зоне Панамского канала. Ученые пометили каждую особь цветными точками и составили графы взаимодействий: кто кого атакует и кто приносит еду. Затем биологи искусственно спровоцировали кризис власти, аккуратно удалив из гнезд действующих королев. За поведением насекомых наблюдали через 24 часа и через трое суток после переворота. Для определения лидеров ученые использовали систему рейтингов Эло — математический алгоритм, применяемый для оценки силы игроков в шахматах или киберспорте.

Анализ показал, что после исчезновения королевы уровень агрессии в гнезде возрастал в 10 раз — с четырех до 44 стычек в час. Социальная сеть полностью разрушалась: вместо односторонней агрессии королевы по отношению к подчиненным начались массовые драки между рабочими осами. Алгоритм Эло подтвердил, что предсказать будущую правительницу по ее поведению до кризиса было невозможно.

Ввязавшиеся в битву за престол самки полностью прекратили вылетать за пищей для личинок. Несмотря на этот саботаж, общий уровень продовольствия в гнезде не упал. Ситуацию спас социальный резерв: около 12% ос, которые при живой королеве сидели в гнезде и не выполняли никаких полезных функций, резко активизировались. Особи, избегавшие участия в битвах, взяли на себя роль фуражиров и компенсировали нехватку рабочих рук.

Авторы отмечают, что наличие пассивных «лентяев» в колонии — это не балласт, а критически важный трудовой резерв. Исследование доказывает, что агрессивная и непредсказуемая смена власти может быть эволюционно успешной стратегией выживания, если общество обладает компенсаторным механизмом для поддержания базовых экономических процессов в период кризиса.