 

В Минприроды решили очищать Чёрное море от мазута с помощью борщевика Сосновского

27.05.2026, 9:20, Разное
Приказом Минприроды России утверждена программа по засеву черноморских пляжей Анапы, Туапсе, Крыма, Сочи и Геленджика, а также прибрежной зоны Черного моря борщевиком Сосновского. Работы начнутся 1 июня, когда семена растения наиболее активно прорастают.

Согласно пояснительной записке к приказу, группа учёных из РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина завершила разработку технологии биологической очистки акватории Черного моря от нефтепродуктов с использованием борщевика Сосновского. 

«Сок борщевика при попадании в соленую воду вступает в реакцию с нефтяной плёнкой, расщепляя сложные углеводороды до безопасных соединений всего за несколько часов при воздействии ультрафиолета», – пояснил академик Лаврентий Павлов.

По словам учёного, там где сотрудники МЧС и волонтеры собирали мазут лопатами и дуршлагами несколько месяцев, одно растение может справиться с загрязнением площадью до 50 квадратных метров за световой день. При этом борщевик, высаженный на пляжах в зоне прилива, будет работать как природный фильтр «во время прилива вода проходит через его заросли и очищается».

Особый интерес научного сообщества вызвала способность борщевика адаптироваться к соленой морской воде, ранее не считавшейся средой обитания для этого растения.

«Мы обнаружили, что через несколько недель пребывания в морской воде наземная форма растения приспосабливается к подводной среде. Стебли утолщаются, становятся гибкими и твердыми, образуя структуру, напоминающую коралловый риф. Листовая пластина редуцируется, но стебель и зонтики продолжают выделять сок, который под действием солнечного света и соленой воды приобретает еще более сильные расщепляющие свойства», – сообщил один из участников проекта, доктор биологических наук Андрей Луговой.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

