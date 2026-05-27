Граждан, владеющих персональными компьютерами, обяжут майнить для государства криптовалюты

В Госдуме предложили обязать граждан, владеющих персональными электронными вычислительными машинами (компьютерами), использовать их ресурсы для нужд государства. По словам инициатора законопроекта, депутата Сергея Кулябина, государство «разрешило всем владеть личными вычислительными устройствами и до сих пор ничего от этого не получает».

Парламентарий сообщил, что недавно узнал о «модной штуке среди молодёжи» – майнинге.

«Как мне объяснили, для этого достаточно любого компьютера с видеокартой, чтобы деньги из воздуха делать. То есть, если видео может показывать, то и деньги может делать, я так понял, – поделился он в эфире радио «Комсомольская правда». – И я сразу подумал: у нас же столько, извините, очкариков с компьютерами по стране. Почему мы ещё этих лошадок не запрягли? Я имею в виду, их компьютеры, чтобы они для государства деньги генерировали».

Кулябин намерен оформить свою идею в виде закона, который обяжет каждого обладателя ПК с видеокартой либо использовать его для майнинга не менее 8 часов в сутки, либо выплачивать государству упущенную прибыль. Сами программы-майнеры, по его словам, можно было бы «встроить в программное обеспечение, обязательное для установки гражданами Российской Федерации».

«На мой взгляд, абсолютно справедливо: 8 часов ты на работе, в этом время пусть идёт майнинг. Ещё 8 часов ты дома – хорошо, можешь поиграть или там кино посмотреть. Лучше, конечно, чтобы майнинг не выключал в это время. Ещё 8 часов ты спишь, компьютер выключаешь на это время, чтобы не излучал. Мне кажется, специалисты план поддержат», – добавил депутат.

