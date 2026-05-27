 

Антисемитка Морин Галиндо получила 40% голосов на демократических праймериз в Техасе

27.05.2026, 19:30, Разное
Политическая активистка Морин Галиндо, выступавшая с антисемитскими и антиизраильскими заявлениями, потерпела поражение во втором туре праймериз Демократической партии в 35-м округе Техаса.

Победу одержал умеренный кандидат Джонни Гарсия, которого в первом туре Галиндо обошла на два процента. Его кандидатуру поддержал демократический истеблишмент, возмущенный взглядами активистки. Гарсия получил поддержку 59% участников праймериз, его соперница – 40%.

После успеха в первом туре Галиндо обещала: «Если я одержу победу, то превращу депортационный центр Karnes в тюрьму для американских сионистов и бывших сотрудников ICE. Будет создан центр кастрации педофилов, скорее всего, сионистов будет среди них большинство».

Она также заявляла, что ее соперник контролируется сионистским капиталом, а также намекала на то, что и он, и любые сторонники Израиля должны быть осуждены за измену. Еще одно ее высказывание – что среди евреев есть поклоняющиеся дьяволу.

Отметим, что среди тех, кто резко отмежевался от Галиндо, – одна из лидеров ультралевого «прогрессивного» лагеря в партии Александрия Окасио-Кортес. «Это отвратительно. Антисемитизму нет места в нашей политике», – написала она, призвав голосовать за Гарсию.

