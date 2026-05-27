 

«Росатом» отложил возвращение российских специалистов на Бушерскую АЭС

27.05.2026, 22:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Глава «Росатома» Алексей Лихачев 27 мая сообщил о решении отложить возвращение российских специалистов на АЭС «Бушер» в Иране.

«К сожалению, приходят противоречивые вести с переговорных площадок, и нет-нет, да удары по иранской территории и происходят. Поэтому принято решение пока отложить возврат наших товарищей на площадку», – цитирует Лихачева «Интерфакс».

Глава «Росатома» отметил, что о ситуации доложено главе государства, который подтвердил правильность решения.

С Бушерской АЭС были вывезены 713 человек, 20 специалистов остаются на станции. Это руководители, которые обеспечивают сохранность и дееспособность оборудования.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

27.05 / Трамп — отказ Ирана от обогащенного урана не приведет к снятию с него санкций

27.05 / Антисемитка Морин Галиндо получила 40% голосов на демократических праймериз в Техасе

27.05 / Граждан, владеющих персональными компьютерами, обяжут майнить для государства криптовалюты

27.05 / Россиян будут штрафовать за храп в ночное время

27.05 / Белый дом опроверг сообщение иранского ТВ о наличии меморандума о взаимопонимании между США и Ираном

27.05 / Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

27.05 / Подводный робот Гринпис установил рекорд по глубине проведения акции протеста в Арктике

27.05 / Экзоскелет с ИИ добавит силы каждому шагу, но иногда сам может стать проблемой

27.05 / Дмитрий Медведев опубликовал карту, на которой Армения – часть Азербайджана, а Прибалтика включена в состав России

27.05 / В еврейском квартале Лондона сгорел кошерный супермаркет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике