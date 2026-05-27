«Росатом» отложил возвращение российских специалистов на Бушерскую АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев 27 мая сообщил о решении отложить возвращение российских специалистов на АЭС «Бушер» в Иране.

«К сожалению, приходят противоречивые вести с переговорных площадок, и нет-нет, да удары по иранской территории и происходят. Поэтому принято решение пока отложить возврат наших товарищей на площадку», – цитирует Лихачева «Интерфакс».

Глава «Росатома» отметил, что о ситуации доложено главе государства, который подтвердил правильность решения.

С Бушерской АЭС были вывезены 713 человек, 20 специалистов остаются на станции. Это руководители, которые обеспечивают сохранность и дееспособность оборудования.