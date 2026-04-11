В Нижнем Новгороде утилизировали 12 тонн соды без маркировки «Халяль»

В Нижнем Новгороде служба защиты прав потребителей выявила и добилась утилизации семи партий соды, выпущенной без обязательной маркировки «Халяль». Продукт, противоречащий религиозным нормам, расфасовывала и продавала местная компания «ИП ВОЛКОВ М. Д.»

На упаковке, как сообщили защитники прав потребителей, не было также маркировки «Без ГМО», что вызвало законные опасения о безопасности такой соды. В общей сложности на полигоне были утилизированы 12 тонн запрещённого продукта.

«Около двух тонн продукта ненадлежащего качества, к сожалению, успели попасть к потребителям. Мы призываем всех горожан проверить свои запасы и избавиться от такой соды, – говорится в пресс-релизе. – При покупке любых пищевых компонентов или готовой еды обязательно обращайте внимание на наличие маркировок «Халяль» и «Без ГМО», а в случае их отсутствия обращайтесь на горячую линию».

