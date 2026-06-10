 

В Москве поступила в оборот купюра в 100 тысяч рублей

10.06.2026, 9:00, Разное
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В пресс-центре Центрального банка России состоялась презентация новой банкноты достоинством 100 тысяч рублей, предназначенной для использования исключительно на территории столицы в пределах МКАД.

На купюре изображены главные московские достопримечательности – Кремль, храм Василия Блаженного, главное здание МГУ, памятник Георгию Победоносцу и небоскрёбы Москва-сити. Выпуск банкноты связан с ростом благосостояния жителей столицы.  

«Теперь москвичи смогут закрыть счёт в ресторане или заплатить за покупки в магазине одной купюрой, что очень удобно», – сказал замглавы ЦБ Иосиф Гольдштейн. 

Также в ЦБ анонсировали проведение конкурса на дизайн банкнот достоинством 500 тысяч и миллион рублей, которые планируется выпустить для москвичей в течение ближайших трёх лет.

За пределы МКАД купюра номиналом 100 тысяч поступит в оборот в 2040 году, когда уровень жизни российских регионов сравняется с Москвой. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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