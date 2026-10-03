 

В Москве накрыли банду программистов-вредителей, сорвавших создание российского ИИ на базе советских разработок

03.10.2026, 18:18, Разное
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Оперативники контрразведки Минкульта при поддержке столичных полицейских задержали в Москве 12 членов подпольной организации программистов, которые в течение последних пяти лет вели подрывную работу в одном из российских НИИ.

«Эти твари с клавиатурами сорвали разработку российского искусственного интеллекта на основании советских разработок. Они по заданию американской разведки специально использовали западные технологии, которые не только бесполезны, но и опасны», – сказала замминистра культуры Надежда Преподобная. 

Распознать предателей удалось благодаря бдительности 90-летнего главного научного сотрудника столичного НИИ, который обратил внимание на антисоветские высказывания своих молодых коллег.

Доктор технических наук сообщил о своих подозрениях в компетентные органы и они полностью подтвердились – программисты-антикоммунисты оказались вредителями, которые специально срывали программу по разработке суверенного ИИ. В настоящий момент все члены банды арестованы, им грозит до 25 лет заключения каждому.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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