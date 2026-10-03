«Трамп и Нетаньяху справятся сами»: Демогоргонус II ушёл в отставку с поста предстоятеля европейской церкви Сатаны

Предстоятель европейской церкви Сатаны Демогоргонус II объявил об уходе с поста. В прощальном обращении он объяснил, что больше не видит смысла в своей миссии: с такими лидерами, как Трамп и Нетаньяху, ад на земле наступит и без его участия.

«Мы веками работали над тем, чтобы приблизить царство тьмы, – говорится в заявлении. – А теперь выясняется, что для этого достаточно провести пару выборов и один военный конфликт. Наш труд обесценивается».

Демогоргонус II подчеркнул, что уходит из-за чувства профессиональной невостребованности. По его словам, сатанизм всегда был элитарным проектом, а теперь превратился в массовую самодеятельность: любой политик без соответствующего образования и посвящения выдаёт такие результаты, что конкурировать с ним невозможно.

В церкви уже начались споры о преемнике: часть общины предлагает закрыть организацию и передать имущество в управление какой-нибудь международной корпорации, которая и так работает по профилю. Другие настаивают на сохранении символической структуры.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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