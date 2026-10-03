Медведеборцы разблокировали подземную автомагистраль Москва-Сочи

Глава Царьспаса, граф Мордвинов лично посетил Новоогарёвские палаты, чтобы сообщить Государю радостное известие – главный автомобильный тракт державы разблокирован.

Более месяца назад тракт П-4 «Дон» был перекрыт тварями, пробравшимися внутрь двухтысячвёрстного тоннеля, соединяющего Москву и Сочи. Со стороны Воронежа в подземные коммуникации проникли пьяные медведи и принялись терроризировать водителей. Из-за этого движение по тракту было приостановлено и мещанам пришлось вновь ехать по устаревшим наземным путям.

Следствие установило, что главной причиной нетипичного поведения косолапых стал избыток водки в Воронеже. Именно ежедневное потребление горячительного напитка в компании местных холопов побуждало животных буянить, спуститься под землю и нападать на проезжающие там телеги.

«Мы даже сначала подумали на графа Привалова: он то ли почил, то ли в Чернороссии прячется, но затем отправили несколько десятков медведеборцев, прошедших горячие точки и шахтёрские станицы Кузбасса, к сожалению, вернулись не все», – пояснил граф Мордвинов.

Осознав, что победить пьяных медведей слишком тяжко, медведеборцы сменили тактику. На оперативном совещании в Царьспасе было принято решение блокировать подвоз водки в Воронеж. Лишившись своего любимого лакомства, медведи удалились вглубь империи. Сейчас тоннель разблокирован и из Москвы до Сочи вновь можно доехать за 8 часов, а с мигалками вдвое быстрее.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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