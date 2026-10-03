Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1683-й день войны

Минобороны РФ 3 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» сжимают кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. В кольце окружения ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково Харьковской области. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаевка, Нефедовка, Купино и Черное Харьковской области. Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 35 военнослужащих и боевая бронированная машина. В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение населенных пунктов Приколотное и Сосновый Бор Харьковской области. Наносится огневое поражение по опорным пунктам противника в населенных пунктах Хатнее и Федоровка Харьковской области. Кроме того, в результате активных наступательных действий установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Слатино, Сосновка, Великий Бурлук, Металловка, Русские Тишки и Безруки Харьковской области. В Сумской области нанесено огневое поражение формированиям двух аэромобильных, двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и полка нацгвардии в районах населенных пунктов Дорошовка, Рудневка, Хотень, Иволжанское, Никольское, Битица и Липняк Сумской области. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 250 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Соболевка, Червоный Оскол, Грушевка и Андреевка Харьковской области. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 14 автомобилей. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Василевская Пустошь и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 195 военнослужащих, 18 автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Святогоровка, Белозерское, Веровка, Благодать, Дружковка и Роганское Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии совместно с подразделениями морской пехоты вели наступление в северо-западной, восточной и центральной частях города. Подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии, наступая западнее населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики, уничтожили позицию противника и овладели участком лесополосы. В течение суток освобождено 70 зданий, уничтожено более 20 боевиков ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Миролюбовка, Коломийцы, Ивановка Днепропетровской области и Кирово Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Веселянка и Кушугум Запорожской области. Уничтожены более 35 военнослужащих ВСУ и 12 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 680 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 250 831 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 106 танков и других боевых бронированных машин, 1 784 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 614 орудий полевой артиллерии и минометов, 73 481 единица специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 259000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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