Частный самолет пропал во время перелета из района Бермудских островов в Бостон

Частный самолет пропал во время перелета из района Бермудских островов в Бостон; на его борту находятся шесть пассажиров. Об этом сообщила Береговая охрана США.

Ранее в субботу, 3 октября, Федеральное управление гражданской авиации уведомило Береговую охрану о потере связи с самолетом Gulfstream, используемым для медицинской транспортировки.

Береговая охрана направила воздушные и наземные поисково-спасательные группы в район острова Нантакет в штате Массачусетс.

То, что связь пропала именно возле Нантакета, означает, что самолет успел пролететь практически весь маршрут над океаном и находился уже на финальном этапе пути в Бостон.

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