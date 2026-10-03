 

Частный самолет пропал во время перелета из района Бермудских островов в Бостон

03.10.2026, 16:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Частный самолет пропал во время перелета из района Бермудских островов в Бостон; на его борту находятся шесть пассажиров. Об этом сообщила Береговая охрана США.

Ранее в субботу, 3 октября, Федеральное управление гражданской авиации уведомило Береговую охрану о потере связи с самолетом Gulfstream, используемым для медицинской транспортировки.

Береговая охрана направила воздушные и наземные поисково-спасательные группы в район острова Нантакет в штате Массачусетс.

То, что связь пропала именно возле Нантакета, означает, что самолет успел пролететь практически весь маршрут над океаном и находился уже на финальном этапе пути в Бостон.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.10 / В московском Шереметьево найдены тела женщины и новорожденного ребенка

03.10 / «Трамп и Нетаньяху справятся сами»: Демогоргонус II ушёл в отставку с поста предстоятеля европейской церкви Сатаны

03.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1683-й день войны

03.10 / Медведеборцы разблокировали подземную автомагистраль Москва-Сочи

03.10 / Умер российский гипнотерапевт Анатолий Кашпировский

03.10 / Российская армия нанесла удар по Северному мосту через Днепр в Киеве

03.10 / В правительстве объяснили, как утилизационный сбор на квартиры улучшит благосостояние граждан

03.10 / На «Октоберфесте» в Мюнхене внедряют меры по защите женщин от апскиртинга

03.10 / Британский колледж медсестер разорвал партнерские связи с израильской компанией Teva UK

03.10 / Axios — в Кэмп-Дэвиде прошло секретное совещание руководства США по вопросам Ирана и Йемена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике