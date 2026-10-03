В московском Шереметьево найдены тела женщины и новорожденного ребенка

В туалете зоны прилета аэропорта Шереметьево в Москве обнаружили тела женщины и новорожденного ребенка. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления СК по Московской области, пишет «Медуза».

В правоохранительных органах уточнили, что, по предварительной версии, 30-летняя женщина родила ребенка в туалете аэропорта, а затем задушила его.

По информации близких к силовикам телеграм-каналов Mash, Baza и «112», женщина прилетела из Турции. В аэропорту у нее начались схватки, она закрылась в одной из кабинок туалета, родила ребенка и задушила его, засунув ему в рот туалетную бумагу.

Люди, которые слышали ее крики и видели кровь, пытались ей помочь, но она отказывалась. На помощь женщине вызвали медработников, но она умерла от потери крови.

Mash называет погибшую уроженкой Украины, зарегистрированной в самопровозглашенной ЛНР. Из Турции она прилетела с мужем и 11-летней дочерью. Муж заявил, что не знал о ее беременности.

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