 

В московском Шереметьево найдены тела женщины и новорожденного ребенка

03.10.2026, 15:00, Разное
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В туалете зоны прилета аэропорта Шереметьево в Москве обнаружили тела женщины и новорожденного ребенка. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления СК по Московской области, пишет «Медуза».

В правоохранительных органах уточнили, что, по предварительной версии, 30-летняя женщина родила ребенка в туалете аэропорта, а затем задушила его.

По информации близких к силовикам телеграм-каналов Mash, Baza и «112», женщина прилетела из Турции. В аэропорту у нее начались схватки, она закрылась в одной из кабинок туалета, родила ребенка и задушила его, засунув ему в рот туалетную бумагу.

Люди, которые слышали ее крики и видели кровь, пытались ей помочь, но она отказывалась. На помощь женщине вызвали медработников, но она умерла от потери крови.

Mash называет погибшую уроженкой Украины, зарегистрированной в самопровозглашенной ЛНР. Из Турции она прилетела с мужем и 11-летней дочерью. Муж заявил, что не знал о ее беременности.


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