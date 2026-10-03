Путин присвоил Кадырову высшее воинское звание

Директор Росгвардии Виктор Золотов передал главе Чечни Рамзану Кадырову генеральские погоны и краповый берет.

По словам Золотова, решение о присвоении Кадырову звания генерала армии принял Владимир Путин, поручив руководству ведомства лично вручить соответствующие знаки отличия. Отдельно было отмечено, что в честь прошедшей годовщины образования спецназа главу республики также решили отметить главными символом этих подразделений.

Ранее с 2022 года Кадыров находился в звании генерал-полковника. Звание генерала армии фактически является высшим в современной воинской иерархии РФ, так как более высокое звание маршала не присваивалось уже несколько десятилетий.

Краповый берет представляет собой высший знак доблести для военнослужащих спецназа. Как правило, для его получения требуется пройти жесткие квалификационные испытания. Кадыров регулярно появлялся в краповом берете и ранее, хотя сведений о прохождении им стандартной полосы испытаний нет.

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