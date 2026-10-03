 

Президент Южной Кореи разрешил LG и Samsung возобновить сотрудничество с российскими компаниями

03.10.2026, 16:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён подписал принятый накануне парламентом закон, который приостанавливает действие санкций против России и Белоруссии в сфере промышленности – отныне южнокорейские компании вновь могут заключать и исполнять контракты с партнёрами из этих двух стран сроком не более двух лет.

Бизнесу также разрешено исполнить свои обязательства перед российскими контрагентами, замороженные в конце 2022 года по форс-мажорным обстоятельствам. Возобновлены в том числе поставки чипов LG и Samsung, а также их участие в совместных проектах.

В пресс-службе Samsung, комментируя новый закон, заявили, что «воспользуются открытым окном возможностей» для скорейшего закрытия предыдущих обязательств во избежание судебных исков и с целью «восстановления репутации надёжного поставщика».

Сам Ли Чжэ Мён, комментируя вступление закона в силу, отметил: позиции южнокорейских компаний на «восточном рынке» пошатнулись, поскольку за прошедшие несколько лет во многих сферах их заменили поставщики из КНР, Индонезии и даже КНДР.

«Несколько лет назад мы проявили солидарность с некоторыми нашими союзниками, но нас никто не предупреждал, что наш жест останется эхом в горах (корейская идиома, означающая тщетное действие, которое не было оценено по достоинству, – прим. ред.). Убытки наших компаний никто даже не пытался компенсировать. Репутационный ущерб при этом компенсировать вообще нельзя – форс-мажорные обстоятельства не оправдывают цифру 99% вместо 100%, когда мы говорим о выполненных поставках».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

03.10 / Частный самолет пропал во время перелета из района Бермудских островов в Бостон

03.10 / В московском Шереметьево найдены тела женщины и новорожденного ребенка

03.10 / «Трамп и Нетаньяху справятся сами»: Демогоргонус II ушёл в отставку с поста предстоятеля европейской церкви Сатаны

03.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1683-й день войны

03.10 / Медведеборцы разблокировали подземную автомагистраль Москва-Сочи

03.10 / Умер российский гипнотерапевт Анатолий Кашпировский

03.10 / Российская армия нанесла удар по Северному мосту через Днепр в Киеве

03.10 / В правительстве объяснили, как утилизационный сбор на квартиры улучшит благосостояние граждан

03.10 / На «Октоберфесте» в Мюнхене внедряют меры по защите женщин от апскиртинга

03.10 / Британский колледж медсестер разорвал партнерские связи с израильской компанией Teva UK

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике