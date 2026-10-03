Президент Южной Кореи разрешил LG и Samsung возобновить сотрудничество с российскими компаниями

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён подписал принятый накануне парламентом закон, который приостанавливает действие санкций против России и Белоруссии в сфере промышленности – отныне южнокорейские компании вновь могут заключать и исполнять контракты с партнёрами из этих двух стран сроком не более двух лет.

Бизнесу также разрешено исполнить свои обязательства перед российскими контрагентами, замороженные в конце 2022 года по форс-мажорным обстоятельствам. Возобновлены в том числе поставки чипов LG и Samsung, а также их участие в совместных проектах.

В пресс-службе Samsung, комментируя новый закон, заявили, что «воспользуются открытым окном возможностей» для скорейшего закрытия предыдущих обязательств во избежание судебных исков и с целью «восстановления репутации надёжного поставщика».

Сам Ли Чжэ Мён, комментируя вступление закона в силу, отметил: позиции южнокорейских компаний на «восточном рынке» пошатнулись, поскольку за прошедшие несколько лет во многих сферах их заменили поставщики из КНР, Индонезии и даже КНДР.

«Несколько лет назад мы проявили солидарность с некоторыми нашими союзниками, но нас никто не предупреждал, что наш жест останется эхом в горах (корейская идиома, означающая тщетное действие, которое не было оценено по достоинству, – прим. ред.). Убытки наших компаний никто даже не пытался компенсировать. Репутационный ущерб при этом компенсировать вообще нельзя – форс-мажорные обстоятельства не оправдывают цифру 99% вместо 100%, когда мы говорим о выполненных поставках».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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