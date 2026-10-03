 

Массовые протесты старшеклассников во Франции, тысячи задержанных, сотни пострадавших

03.10.2026, 18:30, Разное
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Во Франции продолжаются массовые протесты старшеклассников; с начала недели задержаны более 5000 человек, при этом ранены десятки педагогов и свыше ста учащихся.

Министр образования Эдуар Жеффре заявил в телеэфире BFMTV, что в ходе беспорядков травмы получили 65 школьных работников, в том числе 40 директоров школ. По словам министра, с начала выступлений и поджогов серьезно пострадали больше сотни школьных зданий.

Около 700 школ были закрыты, чтобы сдержать волнения, начавшиеся в Париже и распространившиеся по стране.

Все началось с уличных протестов старшеклассников против нехватки преподавателей, аварийного состояния учебных зданий и сокращения бюджета на образование. Однако волнения быстро переросли в масштабные беспорядки: к ученическим пикетам примкнули радикально настроенные группы молодежи.

Протесты вышли из-под контроля, когда блогерские призывы к «блокировке лицеев» сменились прямыми столкновениями с полицией, поджогами мусорных баков и автомобилей, а также погромами инфраструктуры вокруг учебных заведений.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он понимает возмущение школьников, но «никакие споры и страхи не могут оправдать насилие».

Глава правительства Макрона, премьер-министр Себастьен Лекорню, сказал, что жалобы старшеклассников на сложности в школах должны быть услышаны, и на них нужно реагировать, но беспорядки следует в то же время безговорочно осудить, а их зачинщиков привлечь к ответственности, пишет ВВС.


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