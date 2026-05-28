В Минпросвещения предложили создать для репетиторов тьютор-коворкинги, где они могли бы заниматься сразу с многими учениками

В министерстве просвещения разрабатывают инновационную концепцию, которая многократно повысит эффективность работы репетиторов – предполагается, что для них создадут всероссийскую сеть тьютор-коворкингов, в которых можно будет заниматься сразу с многими учениками – например, с двумя или тремя десятками.

Предполагается, что репетитор должен будет приходить в учреждение и проводить занятие или читать лекцию в течение 45 минут. Чтобы легко доносить информацию до всей аудитории, в помещении установят большой экран, проектор или настенный чалкборд, подобный тем, на которых иногда пишут меню в кафе. Таких занятий у работника может быть не более 5-6 в день, причём каждый раз перед разными группами учеников. Для контроля эффективности тьюторов и успеваемости их клиентов, предлагается ввести систему оценки знаний – учащихся ожидают различные тесты и проверочные работы, результаты которых будут записывать в специальный журнал.

«Я бы назвал этот проект если не революционным, то по крайней мере очень востребованным, – делится один из членов рабочей группы. – Сейчас у нас очень большой спрос на репетиторов в стране, люди тянутся к знаниям, причём в основном это дети по моим наблюдениям. Нужно создать достаточно эффективную систему, чтобы всю эту сферу регулировать и контролировать».

В ведомстве также учли значительное расслоение доходов репетиторов – кто-то зарабатывает 50 тысяч в месяц, а кто-то столько получает за несколько дней. Эту проблему предполагается решить, установив для всех одинаковые ставки и зарплату, которую будет выплачивать государство.

