 

В Минпросвещения предложили создать для репетиторов тьютор-коворкинги, где они могли бы заниматься сразу с многими учениками

28.05.2026, 19:00, Разное
  Поддержать в Patreon

В министерстве просвещения разрабатывают инновационную концепцию, которая многократно повысит эффективность работы репетиторов – предполагается, что для них создадут всероссийскую сеть тьютор-коворкингов, в которых можно будет заниматься сразу с многими учениками – например, с двумя или тремя десятками.

Предполагается, что репетитор должен будет приходить в учреждение и проводить занятие или читать лекцию в течение 45 минут. Чтобы легко доносить информацию до всей аудитории, в помещении установят большой экран, проектор или настенный чалкборд, подобный тем, на которых иногда пишут меню в кафе. Таких занятий у работника может быть не более 5-6 в день, причём каждый раз перед разными группами учеников. Для контроля эффективности тьюторов и успеваемости их клиентов, предлагается ввести систему оценки знаний – учащихся ожидают различные тесты и проверочные работы, результаты которых будут записывать в специальный журнал.

«Я бы назвал этот проект если не революционным, то по крайней мере очень востребованным, – делится один из членов рабочей группы. – Сейчас у нас очень большой спрос на репетиторов в стране, люди тянутся к знаниям, причём в основном это дети по моим наблюдениям. Нужно создать достаточно эффективную систему, чтобы всю эту сферу регулировать и контролировать».

В ведомстве также учли значительное расслоение доходов репетиторов – кто-то зарабатывает 50 тысяч в месяц, а кто-то столько получает за несколько дней. Эту проблему предполагается решить, установив для всех одинаковые ставки и зарплату, которую будет выплачивать государство.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.05 / Поступают сообщения, что США и Иран договорились о продлении режима прекращения огня на 60 дней

28.05 / Затмение усилило веру людей в науку

28.05 / Стресс мужчин изменил структуру сперматозоидов и повлиял на развитие эмбриона

28.05 / Виктория Боня собирает ЧВК «Боня» для борьбы с телефонными мошенниками

28.05 / В России построили трехмерную модель защитных барьеров от землетрясений

28.05 / В Сосновоборске построили алкоплощадки во дворах, чтобы пьющие не выгоняли детей

28.05 / Российская технология повысила добычу трудноизвлекаемой нефти

28.05 / Ferrari выпустила свой первый суперкар на электрической тяге

28.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1555-й день войны

28.05 / Выборы в Армении — Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике