В Лондоне предъявлены обвинения по делу о съемке антисемитских видео

В Великобритании предъявлены обвинения двум мужчинам, которые снимали в еврейском районе Лондона видео антисемитского характера, а затем публиковали их в социальной сети Tik Tok. Они обвиняются в преследовании при отягчающих обстоятельствах на религиозной почве.

Инцидент произошел вечером 7 мая в столичном районе Клэптон Коммонс. В диспетчерскую полицию поступил сигнал о людях, которые досаждают евреям, снимая это на видео. Пять человек были задержаны, но только двум из них предъявлены обвинения.

Это 20-летний Адам Бедуи и 21-летний Абделькадр Амир Буслуб, жители района Уэст Драйтон на западе Лондона. Они признали свою вину. «Наши сотрудники действовали оперативно, и обвинение было предъявлено в течении двух суток. Мы относимся к преступлению со всей серьезностью», – заявил суперинтендант полиции Оливер Рихтер.

Участившиеся антисемитские инциденты заставили лондонскую полицию создать специальное подразделение по защите еврейских сообществ города. Оно отчиталось о 50 задержанных и восьми подозреваемых, которым предъявлены обвинения.