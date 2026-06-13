 

В Албании проходят акции протеста против проекта, связанного с зятем Дональда Трампа

13.06.2026, 11:03, Разное
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В столице Албании тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста против проекта, связанного с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Массовые протесты в Тиране продолжаются уже больше недели.

Непосредственным поводом к началу демонстраций стали работы в заповедной зоне на берегу Адриатического моря, где связанная с Кушнером компания с согласия правительства Албании собирается построить роскошный курорт.

Впрочем, демонстранты с самого начала стали требовать не только сворачивания проекта, но и отставки премьер-министра Эди Рамы, который правит страной уже 13 лет.

Сам Эди Рама, выступая на прошлой неделе в парламенте, заявил, что протестующие зря беспокоятся, поскольку проект Кушнера еще не утвержден окончательно, и оценка его экологических последствий еще не завершена.


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