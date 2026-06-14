Ультразвук поможет приготовить идеальный эспрессо с минимальными затратами энергии

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее представили технологию приготовления эспрессо при помощи ультразвуковых волн. Это часть обширной программы международных исследований, посвященных альтернативным вариантам приготовления пищи и напитков. Ученые ищут новые способы добиться известных эффектов, благодаря которым и получают любимые всеми блюдами.

В случае с эспрессо главной сложностью стали высокие затраты энергии на его приготовление. Чтобы получить концентрированный и насыщенный кофеином напиток нужно сначала разогреть воду, а потом прогнать ее под давлением через кофейную массу. При приготовлении эспрессо в больших объемах, в сетях общепита, это становится важным фактором формирования цены на него, а отсюда – и доступности для потребителей.

Ученые использовали ультразвук для создания вибраций в смеси воды и кофейных зерен, чтобы спровоцировать акустическую кавитацию. В процессе образуются микроскопические пузырьки воздуха, которые тут же схлопываются, эффективно разрушая кофейную массу. Это приводит к высвобождению из нее ароматических соединений, кофеина и масел, которые насыщают воду. При этом нагрева жидкости не требуется – процесс похож на холодное заваривание кофе, только происходит гораздо быстрее, за считанные минуты.

Технология пока не готова для коммерческого применения, ввиду своей сложности. Авторы изобретения называют свое творение «ультразвуковым реактором», для работы которого нужно особое сырье. В частности, много усилий было уделено определению оптимального размера частиц при помоле кофейных зерен, а также точной дозировке воды. Плюс установка требует энергию для работы — пусть и на 75 % меньше, чем машины для приготовления эспрессо традиционным способом.Источник — UNSW Sydney

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