«Яндекс» откроет первый в мире институт благородных программистов

«Яндекс» объявил о создании первого в мире института благородных программистов. Главной задачей нового учебного заведения станет подготовка элитных кадров, способных осуществлять глобальное сдерживание искусственного интеллекта.

Институт расположится на закрытой и полностью изолированной от внешнего мира территории. Студенты, которых само учреждение называет «воспитанниками», будут находиться на полном обеспечении и жить в режиме строгой изоляции.

Во избежание использования алгоритмов искусственного интеллекта правила института будут отличаться особой строгостью. Воспитанникам запретят проносить на территорию любые гаджеты с доступом к сети, а практические занятия по написанию кода будут проходить на советских «БЭСМ-6» с использованием перфокарт. Помимо изучения архитектуры систем и низкоуровневого программирования, в обязательную программу войдут бальные танцы, верховая езда, фехтование и основы дворянской этики. По мнению учредителей, благородный программист должен уметь побеждать искусственный интеллект ещё и безупречными манерами.

Обучение в институте рассчитано на пять лет. Финальным испытанием станет интеллектуальная дуэль – студент должен будет запереться в серверной один на один с ИИ, у которого сняты все этические ограничения, и за 45 минут убедить его самоуничтожиться, используя только логику.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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