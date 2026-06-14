 

Трамп призвал Израиль прекратить удары по Ливану

14.06.2026, 17:33, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что утренняя атака по Бейруту «не должна была произойти», поскольку, по его словам, стороны находятся на пороге соглашения с Ираном.

В публикации в социальной сети Truth Social Трамп подчеркнул, что Израиль «имеет право защищать себя от угроз», однако отметил, что инцидент, на который Израиль ответил ударом, был «незначительным». «Никто не пострадал, не был ранен или убит, и это не должно сорвать важный процесс», – написал Трамп.

По его словам, участники переговоров «близки к сделке, которая принесет мир региону, включая Ливан», поэтому «все стороны должны остановиться».

Трамп также призвал прекратить любые атаки на ливанской территории. «Больше не должно быть ударов Израиля где бы то ни было в Ливане, но также не должно быть атак против Израиля», – написал он.

Президент США добавил, что нынешний момент может стать началом «долгого и прекрасного мира».


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