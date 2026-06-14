Хегсет — «Израильский удар был очень ограниченным»

Военный министр США Пит Хегсет заявил в интервью телеканалу CBS, что израильский удар по Бейруту не должен помешать подписанию соглашения с Ираном. «Насколько я знаю, вопрос не в том, будет ли подписан договор с Ираном, а в том, когда он будет подписан», – заявил он.

«Мы следим за тем, что «Хизбалла» ведет ракетные обстрелы израильского севера. Они должны это прекратить, и Иран должен остановить «Хизбаллу», если он хочет мира. Израильский ответ был очень ограниченным. В Израиле понимают, что мы на пороге соглашения», – заявил министр.

Он также подчеркнул, что любое соглашение с Ираном будет предусматривать уничтожение, вывоз в другие страны или снижения концентрации обогащенного урана: «Ядерная программа будет уничтожена. Если Иран откажется соблюдать договор, будет и военная опция».

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