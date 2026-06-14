 

Lumos представила технологичный велошлем с системой связи на 15 человек

14.06.2026, 16:18, Разное
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Компания Lumos запустила на Kickstarter сбор средств на свою очередную новинку — велошлем Sonours со встроенной системой связи, рассчитанной на 15 человек.

Для активации системы достаточно одного нажатия, после чего она автоматически настраивается через мобильное приложение. Дальность связи в зависимости от условий — от 0,5 до 1,5 км. При увеличении участников группы дальность увеличивается до 8 км.

Микрофон оснащен функцией шумоподавления, что гарантирует четкость связи даже при ветре со скоростью до 45 км/ч, а сама конструкция шлема обеспечивает контроль за дорожной обстановкой. Будучи подключенным к Bluetooth-аудио, Sonours дает возможность прослушивать музыку и аудиокниги, при этом во время сеансов связи громкость снижается. Шлем также совместим с экшн-камерами.

Емкости аккумулятора после полной четырехчасовой зарядки хватает на 20 часов работы. Система освещения состоит из переднего и заднего светодиода, которые видны на расстоянии до 2 км. Пульт на руле включает сигналы поворота на шлеме и сигнал «стоп» при торможении.

Шлем весит чуть больше полукилограмма. Он доступен в четырех цветах — черном, белом, бело-розовом и оранжево-желтом. При предварительном заказе на Kickstarter его можно приобрести за $180, розничная цена возрастет до $250.Источник &#8212 Kickstarter


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