 

«Я уехал отсюда навсегда»: в паблике «Хорошая Воркута» появилась первая публикация

14.06.2026, 11:00, Разное
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Впервые за десятилетнюю историю интернет-проекта «Хорошая Воркута», который автор ведёт сразу в нескольких соцсетях, на этой странице появилась публикация. 

«Здравствуйте! Я – Дмитрий, автор этого паблика. Вы, возможно, не надеялись увидеть тут посты, ведь никаких оснований для позитива в нашем городе нет. Но есть радостная новость – я уехал отсюда навсегда», – гласит текст поста. 

Под публикацией мгновенно появились десятки комментариев: «Братуха, забери с собой!», «Повезло», «Не забудь проставиться», «Если есть работа, забери плиз из этой жопы». Помимо этого, подписчики пытались определить автора канала, спрашивая друг у друга, кто говорил об отъезде из Воркуты.

В конце обсуждения появилась инсайдерская информация, что воркутинец устроился на работу грузчиком на оптовую базу в Салехарде. 

Проект-антагонист «Плохая Воркута» в то же время насчитывает несколько тысяч публикаций за такой же период и ежедневно пополняется новым контентом.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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