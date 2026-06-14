 

В Великобритании вынесен приговор активистам, разгромившим завод Elbit — «террористический мотив»

14.06.2026, 9:33, Разное
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Королевский суд Вулиджа вынес приговор по делу о нападении пропалестинских активистов на расположенное в Бристоле предприятие британского отделения израильского оборонного концерна Elbit Systems в 2024 году.

Шарлотта Хеад, Самюэль Корнер, Леона Камир и Фатима Раджуани были признаны в причинении преступного ущерба. При этом, отмечает BBC, впервые в истории суд признал связь таких действий с терроризмом. Судья постановил, что целью действий преступников было повлиять на политику правительства.

Корнер, который ударил кувалдой по спине сержанта полиции Кейт Эванс, сломав ей позвоночник, приговорен к семи годам и восьми месяцам лишения свободы. Приговор Хеад и Камир составляет пять лет тюрьмы, Раджуани должна провести за решеткой четыре года и восемь месяцев. Еще два фигуранта дела были оправданы.

В августе 2024 года активисты группы Palestine Action, которая с тех пор была запрещена, ворвались на предприятие и начали уничтожать оборудование, в том числе компьютеры и беспилотники. Затем они вступили в схватку с прибывшими на место полицейскими.

Мотивом действий сторонники ХАМАСа назвали необходимость борьбы с «геноцидом, творимым Израилем в секторе Газы». В соучастии в геноциде они обвиняли не только Elbit, но полицейских, которые им помешали, в том числе Кейт Эванс.

Лидер партии «Зеленых» Зак Полански заявил, что молодых людей, которые выразили активное возмущение поставками оружия в Израиль, не должны были отправлять в тюрьму. «Это опасная атака на осуществление права на протест», – заявил он.


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