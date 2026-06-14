 

В Швейцарии проходит референдум по ограничению численности населения

14.06.2026, 8:03, Разное
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В Швейцарии проходит 14 июня референдум по вопросу об ограничении численности населения Конфедерации 10 миллионами человек. По последним данным, население Швейцарии составляет 9,1 миллиона человек.

Инициатором предложения стала право-популистская Швейцарская народная партия, фракция которой является самой многочисленной в парламенте. Она выступает за ограничение миграции и против интеграции с Европейским Союзом, с которым Швейцария связана более чем 120 соглашениями.

Инициатива призвана законодательно закрепить принцип, согласно которому до 2050 года население Швейцарии не должно превышать 10 миллионов. Когда население страны достигнет 9,5 миллионов человек, будет прекращен прием соискателей убежища и запрещено воссоединение семей.

Если отметка в 10 миллионов все-таки будет достигнута, это повлечет за собой разрыв соглашения о свободном передвижении с ЕС. По статистике, около 30% жителей Швейцарии родились за границей, причем большинство из них – в странах Евросоюза.

Сторонники закона утверждают, что ограничение миграции снизит нагрузку на инфраструктуру, защитит окружающую среду и будет способствовать сохранению национальной идентичности. Противники заявляют, что мигранты содействуют экономическому развитию, а ограничение свободы передвижения противоречит международному праву.

В Швейцарии действует прямая демократия, и принципиальные решения принимаются на референдуме. Для его проведения необходимо собрать 100000 подписей. Согласно опросам общественного мнения, 52% выступает против инициативы, 45% ее поддерживают, остальные не определились.


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