Модный дом Prada разработал охлаждающий костюм для астронавтов

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13.06.2026, 16:48, Разное
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Компания Axiom Space и модный дом Prada разработали термический костюм LCVG для скафандра NASA следующего поколения. Он будет носиться внутри основного скафандра. Этот слой станет первой линией защиты для астронавтов, которые отправятся исследовать поверхность Луны.

Когда астронавты ступят на южный полюс Луны, их встретит суровая среда. Выходы в открытый космос физически изнурительны: астронавты генерируют интенсивное тепло, которое не может рассеяться в вакууме естественным путем. Костюм LCVG будет служить носимым радиатором: интегрированная сеть трубок с охлажденной водой непрерывно поглощает и отводит избыток тепла от тела. Компании-партнеры создали одежду, оптимизированную для комфорта во время выходов до восьми часов. Кроме того, знания Prada о специализированных волокнах гарантируют, что одежда достаточно прочна для многократного использования в длительных лунных миссиях. Прямо в волокна вплетена сложная сеть гибких трубок.

Охлажденная вода постоянно циркулирует по этим каналам, проходя вдоль ключевых групп мышц, поглощая метаболическое тепло и перекачивая его в систему жизнеобеспечения, встроенную в рюкзак скафандра. Впервые для внутренней части скафандра предусмотрен полностью зарезервированный охлаждающий контур, который мгновенно включается, если первичная система выходит из строя. Одежда одновременно управляет дыханием, подавая свежий кислород и откачивая СО2 для очистки и рециркуляции. Внешний слой создан для остановки микрометеороидов и экстремального излучения, а внутренний обрабатывает тонкую физику человеческого комфорта.Источник &#8212 Axiom Space


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