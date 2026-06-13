 

Трамп предложил взять ООН под внешнее управление из-за угрозы банкротства

13.06.2026, 18:00, Разное
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Президент США Дональд Трамп предложил силовым путём урегулировать риск банкротства ООН. По его словам, он договорился с Си Цзиньпинем о том, что тот приостановит платежи с января 2027 года. Вместе с приостановкой платежей США это поставит крупнейшую международную организацию под угрозу банкротства.

Трамп назвал ООН «абсолютно беспомощным сборищем некомпетентных людей».

«Я уже не раз говорил о том, что ООН не способна существовать без наших денег. Теперь они оказались под прямой угрозой банкротства – это произошло в тот же день, когда мы обсудили этот вопрос с Си. Для их же блага я готов им помочь и взять под своё временное управление», – заявил президент.

Глава государства добавил, что он возведёт ООН до «небывалых высот» и применит свой опыт в бизнесе, чтобы сделать эту организацию «наконец-то полезной, по крайней мере для Америки».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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