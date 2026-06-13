 

Самый медленный научный эксперимент в истории идет уже почти сотню лет

13.06.2026, 16:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Научное сообщество ожидает наступление достаточно важного события и любой желающий может принять в этом участие – а именно, отследить его наступление при помощи онлайн-трансляции одного из самых продолжительных экспериментов в истории. Более того, только на энтузиастов и вся надежда, потому что за 97 лет проведения вокруг этого эксперимента уже сформировалась легенда. Согласно ей, официальным ученым не суждено зафиксировать его этапы — за что затея и удостоилась Шнобелевской премии.

В 1927 год физик Томас Парнелл из Университета Квинсленда в Австралии залил в воронку жидкую техническую смолу, дал ее остыть в течение 3 лет, после чего обрезал носик воронки и оставил смолу вытекать в подставленный стакан. Эта субстанция имеет вязкость в 100-200 млрд больше, чем у воды, поэтому за прошедшее время сформировались и упали в стакан всего 9 капель. Последняя в 2014 году, интервал между падениями ныне составляет 12-13 лет, так что следующее на подходе.

Эта смола настолько твердая, что ее можно разбить на куски молотком, но все же с точки зрения физики она является жидкостью. И эксперимент длиной 97 лет это доказывает – она постепенно стекает и падает каплями. Другое дело, что процесс удалось зафиксировать только в 2014 году, и то при помощи веб-камеры. Все предыдущие случаи ученые опаздывали, когда на день, а иной раз на считанные минуты, но капли падали именно в их отсутствие. Поэтому задачу и передали на попечение общественности – авось, кому-то повезет увидеть очередное падение своими глазами.Источник &#8212 Pitch Drop Experiment


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.06 / «Ненадёжный источник, распространяющий теории заговора»: «Википедия» запретила ссылаться на разведку США из-за доклада о биолабораториях

13.06 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1571-й день войны

13.06 / На чемпионате мира по футболу введут дополнительную паузу для миграционной проверки

13.06 / Трамп объявил о ликвидации лидера венесуэльской преступной группировки Tren de Aragua

13.06 / В Албании проходят акции протеста против проекта, связанного с зятем Дональда Трампа

13.06 / Князь Собянин оповестил жильцов комплекса «Москва-Терем» о графиках отключения горячего водоснабжения

13.06 / На северо-востоке Индии потерпел крушение Ан-32

13.06 / В замороженных экскрементах древних сусликов обнаружили ДНК мамонтов

13.06 / Эррол Маск подарил крымчанам 10 тысяч электромобилей

13.06 / В Ереване задержали математика и публициста Михаила Вербицкого

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике