Самый медленный научный эксперимент в истории идет уже почти сотню лет

Научное сообщество ожидает наступление достаточно важного события и любой желающий может принять в этом участие – а именно, отследить его наступление при помощи онлайн-трансляции одного из самых продолжительных экспериментов в истории. Более того, только на энтузиастов и вся надежда, потому что за 97 лет проведения вокруг этого эксперимента уже сформировалась легенда. Согласно ей, официальным ученым не суждено зафиксировать его этапы — за что затея и удостоилась Шнобелевской премии.

В 1927 год физик Томас Парнелл из Университета Квинсленда в Австралии залил в воронку жидкую техническую смолу, дал ее остыть в течение 3 лет, после чего обрезал носик воронки и оставил смолу вытекать в подставленный стакан. Эта субстанция имеет вязкость в 100-200 млрд больше, чем у воды, поэтому за прошедшее время сформировались и упали в стакан всего 9 капель. Последняя в 2014 году, интервал между падениями ныне составляет 12-13 лет, так что следующее на подходе.

Эта смола настолько твердая, что ее можно разбить на куски молотком, но все же с точки зрения физики она является жидкостью. И эксперимент длиной 97 лет это доказывает – она постепенно стекает и падает каплями. Другое дело, что процесс удалось зафиксировать только в 2014 году, и то при помощи веб-камеры. Все предыдущие случаи ученые опаздывали, когда на день, а иной раз на считанные минуты, но капли падали именно в их отсутствие. Поэтому задачу и передали на попечение общественности – авось, кому-то повезет увидеть очередное падение своими глазами.Источник — Pitch Drop Experiment

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