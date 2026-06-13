На чемпионате мира по футболу введут дополнительную паузу для миграционной проверки

Оргкомитет чемпионата мира по футболу в США сообщил, что по требованию ICE (Иммиграционная и таможенная служба США) во время каждой встречи турнира добавятся пятиминутные паузы для проверки документов у всех участников турнира.

От всех футболистов и сотрудников тренерского штаба и бригады арбитров, включая судей видеоповтора, требуется иметь при себе документы с действительной американской визой. В противном случае им грозит моментальная депортация из США, процедура может затронуть и спортсменов, которые покажутся подозрительными агентам ICE.

«В последнее время участились случаи, когда под видом спортсменов в Соединённые Штаты просачиваются наркокурьеры или даже наркобароны. Проверку будут осуществлять бригады из нескольких десятков человек, поэтому процедура не займёт много времени и не повлияет на ход игры», – пояснил генеральный директор ICE Хуан-Луис Эскобар.

Президент FIFA Джанни Инфантино поблагодарил американские власти за «заботу о безопасности участников турнира». Также оргкомитет сообщает, что иммиграционная служба хотела проводить проверку зрителей, но отказалась от этой идеи из-за отсутствия необходимого количества сотрудников в штате.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro